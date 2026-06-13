冷やし刻みきつねうどん【画像で見る】油揚げのカリッ＆レタスのシャキシャキ食感を楽しむ「冷やし刻みきつねうどん」忙しい日に便利な冷凍うどん。頼もしい食材だけれど、ついワンパターンなレシピになりがち…。そんな時にぜひ作りたい、油揚げをカリッと焼いてアレンジしたサラダうどんをご紹介します。鍋不要で作れる冷やしうどんなので、洗い物も少なく作れます。■冷やし刻みきつねうどんカリッと焼いた油揚げとシャキシャキ