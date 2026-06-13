【なす大量消費】”くたくた食感”が神！とり肉のうまみがしみこむ絶品おかず2選【画像を見る】なすは「生のまま」冷凍が正解！ごはんづくりがラクになる保存ワザ「なすがたくさんあるけれど、いつも同じ食べ方になってしまう」「大量に消費できて、家族が喜ぶメニューを知りたい」…そんなときは、とり肉でボリュームをプラスした”煮もの”が正解です。とろとろに柔らかくなったなすに、肉のうまみがしみしみで、もうお箸が止ま