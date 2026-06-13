セロリの爽やかな香りがアクセント「ラグーパスタ」【画像を見る】焼きつけた麺の香ばしさがたまらない！「濃厚トマト煮込みパスタ」トマトの豊かなうまみが楽しめるパスタは、気分を上げたい日のランチにぴったり。ワンパンなら別ゆでの手間もなく、ソースのうまみが麺にしっかりなじんで一体感のある味わいに仕上がります。濃厚なおいしさと手軽さを両立できる、満足感たっぷりの一皿です。■濃厚トマト煮込みパスタパスタは乾麺