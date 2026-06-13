アーセナルが、クラブ・ブルッヘに所属するギリシャ代表FWフリストス・ツォリスの獲得に動いているようだ。12日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が報じた。2002年1月30日生まれのツォリスは、左ウイングを主戦場とするアタッカー。PAOK、ノリッジ、トゥウェンテ、デュッセルドルフなどを経て、2024年夏からクラブ・ブルッヘでプレーしている。2025−26シーズンは公式戦52試合の出場で22ゴール29アシストを記録してリ