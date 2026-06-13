FIFAワールドカップ2026・グループD第1節が13日に行われ、アメリカ代表とパラグアイ代表が対戦した。共催国アメリカと、2010年の南アフリカ大会以来9度目の出場となるパラグアイが初戦で激突。開始7分、アメリカが先制に成功する。ウェストン・マッケニーが中央でボールを運び、左のクリスチャン・プリシッチに展開。プリシッチは稲妻のようなドリブルで一気に相手2人を剥がしてペナルティエリア左に侵入し、ゴール前へと折り