【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『CanCam』が届けるSixTONESの1年限定スペシャル連載「＃ストさんぽ」。6月23日に発売される8月号に掲載される第5回にはジェシーが登場。 今回は、帝国劇場や日生劇場に通っていた頃、乗り換えでよく利用していたという神田駅周辺へ。心地よい風が吹き抜ける初夏の神田エリアを歩きながら、思い出やグループの近況をたっぷりと語った。 ■心地よい風が吹き抜ける初夏の