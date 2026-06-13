写真：筒井俊旭撮りおろし写真やダンススタジオを即決したポスター前での記念ショット＆映画『Michael／マイケル』場面写真も！ ついに6月12日から日本での公開もはじまった、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』。全世界の累計興行収入は9億ドル（約1,443億円）を記録するなど、世界的ヒットを記録中の本作を、EBiDAN発の8人組ダンスボーカルユニット・ICExの筒井俊旭が鑑賞。 3歳でマイ