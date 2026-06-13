バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は12日、中国・臨沂でプール3第1週の第2戦が行われ、世界ランキング7位の男子日本代表は、同1位のポーランド代表と対戦。セットカウント3－2（25－21、21－25、25－21、22－25、17－15）で勝利を飾った。世界1位に君臨する王者から公式戦17年ぶりの白星を掴んだ日本に対し、公式メディアも称賛の声を送って