台湾メディアのETtodayは11日、台湾に一人旅に来た日本人女性がホテルでしたあることに、台湾人から爆笑と称賛の声が上がっていると伝えた。記事によると、このほどある日本人女性がSNS・Threads（スレッズ）で台湾への一人旅の様子を投稿した。女性は「台湾を一人旅している日本人がホテルで何をしているのか、みんな気になるはず」とつづり、1枚の写真を投稿した。写真には、外で購入して持ち帰ったとみられるマンゴーやドラゴン