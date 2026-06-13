日本では現在、同性同士が法的に結婚することはできません。現在の民法や戸籍法の規定が同性婚を認めていないためですが、それは「婚姻の自由」や「法の下の平等」などを定めた憲法に違反しているとして、全国の同性カップルらが国を訴えて裁判を起こしています。しかし、各地の高等裁判所では“違憲”か“合憲”かで判断が分かれています。また、2023年、“性的マイノリティーへの理解増進法”が施行されましたが、国や自治体など