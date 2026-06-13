本格的な夏の訪れを前に、エアコンの修理を巡るトラブルが多発しているとして、国民生活センターが注意を呼びかけている。同センターによると、エアコンの修理に関して２０２５年度に寄せられた相談は１２５１件。２１年度の４５１件から右肩上がりに増加している。インターネットで検索して上位に表示された業者に修理を依頼したが、直っていなかった、などという相談が多い。関東地方の４０歳代の女性は、検索で見つけた業