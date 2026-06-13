トルコ南部で、走行中のトラックがカーブで横滑りし、そのまま道路脇の家に突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。トラックは横滑りした際に対向車線にはみ出しており、危うく対向車や近くの歩行者と衝突するところだった。雨で滑ったトラックが家に激突トルコ南部で撮影されたのは、事故の瞬間映像だ。当初、トラックが画面の奥から走ってきていた。カーブにさしかかった瞬間、トラックの車体が横滑りした。トラックはそのまま対向車