若者たちの実情や困っていることを知り、若者にむけた政策の充実につなげたい―。この思いから、こども家庭庁が実施しているのは若者10万人へのアンケートです。今月9日、政府が決定した子どもに関連する政策をまとめた「こどもまんなか実行計画2026」には、若者たちの実情を知り、声を聴く取り組みを推進するとして「若者10万人の総合調査の実施」が盛り込まれています。こども家庭庁は先月から、全国の15歳から39歳の男女を対象