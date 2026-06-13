ゴール直前で大逆転12日に開幕した陸上・日本選手権の女子5000メートルで、山本有真（積水化学）が劇的大逆転で初優勝を飾った。今秋のアジア大会（名古屋）の代表にも決まった26歳の涙をとらえた写真に、ファンから喝采が送られた。女子中長距離の大エース、田中希実が残り1500メートル付近で一気にギアチェンジ。そのままリードを広げて逃げ切るかに見えたが、残り100メートルを切って山本が猛追した。ゴール直前で田中を