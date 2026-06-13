北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、メキシコに続き米国でも試合が始まった。そのオープニングマッチで米国がパラグアイに4-1で快勝。試合を見守ったファンは試合が行われたロサンゼルス・スタジアムの規模に圧倒されている。米国開幕に先立ち、試合前には韓国の大人気ガールズグループ「BLACKPINK」のLISAらが大会公式ソング「Goals」を熱唱した。会場にはビル・ゲイツ、トム・クルーズ、