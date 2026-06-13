病院で働く看護師は、患者さんの対応だけでなく、記録や確認作業など“見えない仕事”にも追われています。しかし、その忙しさは周囲から見えづらく、時には心ない言葉を向けられることもあります。今回は、急性期病棟で働いていた知人の看護師I美さんが、患者家族の一言に傷つきながらも、思わぬ形で救われた出来事をご紹介します。 新人看護師だった知人を追い詰めた毎日 I美さんが働いていたのは、院内でも特に忙しいと言