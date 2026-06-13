「走れるパンプス」として一斉を風靡し、その後も進化を続けているイタリアブランド【PELLICO（ペリーコ）】のパンプス。ブランドの歴史は60年以上。そして日本に上陸して20年が経過しました。高品質な素材を使用し、卓越した職人技術で日本人の足に合うように設計された最高の1足。1シーズンに約20種類もの木型をラインナップしているので、自分に合ったパンプスを選べるのもブランドの強みです。改めて「パンプス」