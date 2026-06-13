中島健人 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表する Grand Ceremony を開催。これに先立ち、Grand Ceremony を彩るレッドカーペットの模様を NHK BSで生放送する「MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ」の公式インタビュアーに、 「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」アンバサダーの中島健人が決定した。「M