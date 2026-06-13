TRFのボーカリスト・YU―KIが8日、自身のインスタグラムで本番前の様子を公開。ステージに臨む前の貴重な姿を披露し、反響を呼んでいる。 【写真】超リアルなオフショット中のオフショットステージ前の裏側見せちゃった 「本番前のオフショット」と題し、YU―KIはワンショルダーのオレンジの衣装をまとった写真をアップした。体をほぐす姿やメイク中と思われるショットも公開し、「梅雨