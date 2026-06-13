M!LK 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）では、6月13日に主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品/アーティストを発表するGrand Ceremonyを開催。GrandCeremonyの追加パフォーマンスアーティストに、M!LKが決定した。「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」は、6月13日に TOYOTA ARENA TOKYOで主要 6 部門