アメリカはパラグアイに4-1で快勝北中米共催ワールドカップ（W杯）の開催国の一つアメリカ代表が現地時間6月12日にグループリーグ初戦でパラグアイ代表と対戦し、4-1で勝利を飾った。会場となったロサンゼルス・スタジアムにはトム・クルーズやビル・ゲイツ、パリス・ヒルトン、デイビッド・ベッカムなど多くのスターが集結した。アメリカは前半のうちにオウンゴールとFWフォラリン・バログンの2得点でリードを奪った。後半、