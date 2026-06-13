義ノ富士がPSG本拠地でドリブルを披露大相撲のフランス・パリ公演が現地時間6月13、14日に開催される。幕内力士の義ノ富士と伯乃富士がパリの名門サッカークラブ、パリ・サンジェルマン（PSG）を訪問し、義ノ富士が華麗なドリブルを披露して注目を集めている。大相撲のパリ公演は1995年以来31年ぶりの開催となる。日本相撲協会の公式Xは義ノ富士と伯乃富士がPSGの本拠地パルク・デ・プランスを訪れたことを報告。名前入りのPSG