◆米大リーグロイヤルズ８―１０アストロズ（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）アストロズのＹ・アルバレス外野手（２８）が敵地のロイヤルズ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。１回に２３号２ランと２４号満塁弾を放ち、シュワバー（フィリーズ）に並んでメジャー全体のホームランダービーでトップに並んだ。まずは右腕アビラの外角球を流し打ち、左翼席に叩き込んだ。打者一巡で迎えた２死満塁で