歌手のＡＩと土屋礼央がＭＣをつとめる１２日放送のＮＨＫＥテレ「眠れぬ夜はＡＩさんと〜あしたを元気にするお悩み相談〜」（金曜・午後１０時）に、元女子サッカー日本代表「なでしこジャパン」の澤穂希さん（４７）が出演。視聴者からの相談に答えた。番組では、２０代にフォトグラファーに憧れ中年米で活動していたが家族の事情で帰国。５９歳の今、再びジャーナリストとしてゼロから挑戦したい」という男性からの相談を