長野市では13日、レーザー弾を的に当てる競技「ビーム射撃」の体験会が開かれています。長野市篠ノ井にある長野俊英高校の文化祭で開かれているビーム射撃の体験会。ビーム射撃は、10メートル先の的に向かってレーザー銃を撃ち、60発の合計得点で競うスポーツで、再来年に長野県で開催される国民スポーツ大会の正式種目にもなっています。13日は、地元の子どもたちや