◆米大リーグホワイトソックス８―２ドジャース（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ナ・リーグ西地区首位を走るドジャースがア・リーグ中地区首位のＷソックスに逆転負け。前日に左膝の炎症で途中交代した大谷翔平投手（３１）が今季３度目の完全休養となる中、先発の佐々木朗希投手（２４）が日米通じて自己ワーストとなる７失点でＫＯされ、４敗目を喫した。大谷は試合前には自身のインスタグラムを更新し、