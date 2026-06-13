歌手の工藤静香（56）が13日までに更新された女性誌「美ST」の公式YouTube「美ST Channel」に出演。ポーチの中身を紹介した。工藤は自身のディナーショーのグッズとして販売した顔より大きなサイズの黒いポーチを愛用しているといい、中身を紹介。まず最初に取り出したのは「飴です」。可愛いシールでデコレーションされた透明のケースを開け「GINGERCANDY」と個包装の飴を取り出した。「これあまり日本には馴染みがない