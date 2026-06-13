SNS総フォロワー数80万人超のコスプレイヤー・すずらが、発売中の『週刊ヤングジャンプ』28号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。【写真】誰もが目を奪われる圧巻ボディを大胆に披露したすずら2025年10月の初掲載・初水着グラビアで大きな反響を呼び、その後も高い支持を集める中、早くも初表紙を飾った。「地元・北海道で撮影したい」という夢がかない、北海道でロケを敢行。キタキツネのコスプレ姿や乗馬体験、大好きな海