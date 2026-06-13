◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 4―1 パラグアイ（2026年6月12日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイを4―1で下した。絶対的エースのMFプリシック（ACミラン）は前半だけで2得点に絡む活躍を見せたが、ハーフタイムに退いた。ポチェッティーノ監督は試合後、「彼は開始2分でふくらはぎを蹴られた。そして前半の終盤に張り