先天性疾患による低身長というハンディキャップがありながら、大人びた明るいキャラクターが人気のりおなちゃん（9）。母親が、車椅子で学校行事に参加する、りおなちゃんの様子を明かした。【映像】りおなちゃん、初めて膝立ちした動画2022年5月、麻痺のリスクが伴う背骨を伸ばす手術を受け、胸から下が麻痺し、歩けなくなってしまったりおなちゃん。母親が更新しているInstagramでは、初めて1人でひざ立ちができた時の動画な