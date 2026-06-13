俳優の柄本佑が１３日、都内で行われた主演映画「メモリィズ」の公開記念舞台あいさつに出席。日本人初の偉業を達成した監督との意外な関係性を明かした。同作は家族のささやかな出来事を丁寧に描き出す物語で、監督・坂西未郁氏の長編映画デビュー作品となる。坂西監督は１２日、同作で「第２５回トライベッカ映画祭」のフィクション部門の最優秀新人長編監督賞を受賞。日本人の受賞は史上初となり、快挙を成し遂げた。柄本