◆第２８回東京ジャンプステークス・ＪＧ３（６月１３日、東京競馬場・芝３１１０メートル、稍重）昨年から午前開催となった府中のジャンプ重賞が１０頭で争われ、難波剛健騎手騎乗で３番人気のスズカハービン（牡６歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ハービンジャー）が勝利。重賞初Ｖを飾った。道中は中団待機から最後の直線で抜け出し、圧倒的１番人気で単勝１・２倍のジューンベロシティ（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父ロードカナロ