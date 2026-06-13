北中米Ｗ杯に出場するイングランド代表が盗難被害に遭った。ＢＢＣなど英メディアが日本時間１３日に報じた。報道によるとイングランド代表が合宿を行う米カンザスシティーにトレーニング用品を運んでいた車両が荒らされ、トレーニング用具を盗まれたという。ボールやスパイクが盗まれた可能性があり、協会が被害状況を確認している。事件発生は現地時間１２日夜で、警察官が対応にあたり、事件に関与したとみられる２人が逮捕