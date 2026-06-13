プロボクシングのライト級（６１・２キロ以下）で日本人初の世界王者となり、タレントや俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に亡くなっていた（享年７６）ニュースが１１日に流れたが、日本時間１２日深夜（同１３日）には、世界主要４団体の一つ、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）がＳＮＳなどで哀悼の意を示した。ガッツさんはかつてＷＢＣ世界ライト級王座を保持していた。ＷＢＣは