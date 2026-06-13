テレビ朝日の安藤萌々アナウンサーが、雰囲気の異なる２着の衣装ショットを披露した。安藤アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「不安定な空模様ですね黒い雲が近づき、冷たい風が吹いてきた時は、、すぐに安全な屋内に移動してお過ごしください」と、ゲリラ雷雨など急変する天気に触れてフォロワーに呼びかけるように記し、番組で着用した衣装を着たショットをアップ、一つはきっちりした印象のネイビーのブラ