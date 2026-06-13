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◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦正規王者アントニオ・バルガス（米国）―ジェシー・ロドリゲス（１３日＝日本時間１４日、米国アリゾナ州）プロボクシングＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチの前日計量が１２日、行われ、正規王者アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝、挑戦者の前ＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）