◆米大リーグジャイアンツ―カブス（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のジャイアンツ戦に「５番・右翼」で先発出場し、２打席連続二塁打で５月２９日以来、１２試合ぶりのマルチ安打とした。２回は無走者での左翼線二塁打だったが、４回は１死一塁から左中間を割る二塁打で先制点を運んだ。送球の間に三塁に進んだ鈴木は、ホーナーの左犠飛で２点目のホ