◇インターリーグドジャース2−8ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発も勝利投手の権利を得る目前で変調をきたし、5回途中で降板。4回1/3を投げて7安打を浴び、日米を通じて自己ワーストの7失点で今季4敗目を喫した。2−1の5回、先頭のピーターズにこの日初めての四球を与えると、ロモ、アントナッチに連打を浴びて同点。