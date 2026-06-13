ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１２日（日本時間１３日）に敵地シカゴでのホワイトソックス戦に先発し、４回１／３を投げ、日米通じて自己ワーストの７失点、７安打、４三振３四球で４敗目（３勝）を喫した。打者２３人に９１球で、米移籍後最速の１００・７マイル（約１６２・１キロ）をマーク。防御率４・７６。チームは２―８で逆転負けした。初回二死でベニンテンディにカウント３―１から真ん中に甘く入ったフォー