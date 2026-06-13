カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、日に日に調子を上げている。日本選手権７日目（１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）のプレーオフでは、中部電力に１２―３で大勝。前半の５エンド（Ｅ）を６―２で折り返すと、第６Ｅに４点を奪って試合を決定づけた。スキップ・吉村紗也香は「自分たちの形がすごくできていた試合だった。４点取ったＥはＥ数を考えると、そこでしっかりと取れたところがすごく