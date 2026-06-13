年金生活になると、生活費を優先して趣味や娯楽を控えるべきだと考える人も少なくありません。そのため、年金月8万円で暮らす母親が毎月2回映画館へ通っていると聞き、「ぜいたくではないか」と感じる家族もいるでしょう。 しかし、老後の生活では家計管理だけでなく、日々の楽しみや生きがいを持つことも大切です。実際に、ほかの高齢者はどのくらい娯楽にお金を使っているのでしょうか。 本記事では、総務省統計局