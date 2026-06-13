ブルワーズの怪物右腕、?ザ・ミズ?ことジェイコブ・ミジオロウスキー（２４）が記録づくめの快投を演じた。１２日（日本時間１３日）の本拠地フィリーズ戦に先発し、９回９４球を投げて１安打無失点、無四球、キャリアハイとなる１５奪三振と圧巻の内容でマダックスを達成。８勝目（２敗）を挙げた。初回、先頭のシュワバーから空振り三振を奪った直球は１０４・５マイル（約１６８・１キロ）を計測。自身が持つ先発投手として