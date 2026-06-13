カーリング女子の北海道銀行でスキップを務める仁平美来は、初黒星も気持ちを切り替えている。日本選手権７日目（１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）のプレーオフでは、ＳＣ軽井沢クラブに５―８で敗戦。１―０の第３エンド（Ｅ）に２点を許すと、第４、５Ｅに２点ずつスチールされるなど、最後まで流れをつかむことができなかった。仁平は「シンプルショットでミスが出たのが敗因だと思う。アイスに対する投げの幅や許容の方