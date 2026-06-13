【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの辻希美が6月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。高校1年生の長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が上手すぎる」唐揚げ・パスタ・ウインナー…豪華な弁当◆辻希美、長男への手作り弁当公開辻は「今日のお弁当」とつづり、「＃高一弁当」のハッシュタグを添えて、長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当を公開。唐揚げを中心に、海苔を乗せた白米