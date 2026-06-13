俳優ペ・ヨンジュンの近況が公開されると、ネットで大騒ぎになった。15年近く新作に出演していないが、数枚の写真だけで話題の中心に立った。最近、シンガポールのメディアは、ペ・ヨンジュンが妻パク・スジン、女優パク・シネと俳優チェ・テジュン夫婦とともにシンガポールを訪れたと報道した。【写真】今年で53歳、白髪交じりのペ・ヨンジュン公開された写真と動画のなかで、ペ・ヨンジュンは帽子とマスクを着用したまま、空港で