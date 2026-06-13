【モデルプレス＝2026/06/13】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が11日、自身のInstagramを更新。白Tシャツにデニムショートパンツで美脚を披露し、話題となっている。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「ナチュラルビューティー」な美脚披露◆カズハ、ショーパンから際立つ長い美脚カズハは白のTシャツにデニムのショートパンツを着こなした自身の写真を投稿。シンプルな服装からスラリと伸びた