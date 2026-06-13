18日(木)以降は梅雨前線が次第に本州の南岸沿いまで北上するでしょう。本州付近で雨の降る日が増えて、梅雨が本格化しそうです。また、日本のはるか南の海上には低圧部があり、今後、台風のたまごともいえる熱帯低気圧が発生する可能性があります。梅雨前線が次第に北上沖縄は梅雨明けの兆し14日(日)は南西諸島付近に延びる梅雨前線上に低気圧が発生し、沖縄に近づくでしょう。沖縄や奄美は雨や雷雨で、昼頃から雷を伴って激しい