17年ぶりに復活したJリーグのオールスターが13日、MUFG国立で開催された。出場選手、監督はファン投票で選ばれ、総得票数1274万5319票で全60クラブから94人を選出。2万6016票を獲得し最多10回目の出場となる59歳の三浦知良（J3福島）は、槙野智章監督（J2藤枝）率いるJ2・J3 EAST-Bの一員として、1回戦のJ2・J3 EAST-A戦のスターティングメンバーに名を連ねた。背番号は代名詞の「11」。槙野智章監督からキャプテンマークを