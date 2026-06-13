企業の価値を創造するのは経営者であり、その経営者を評価・選別するのが投資家です。しかし、「短期的な利益を追う投資家に会社の経営を正しく評価できるわけがない」と考える経営者も存在します。このような意見があるなかで、なぜ投資家が会社を評価・選別する仕組みが重視されるのでしょうか。社会に価値を生む会社を選ぶために、どのような仕組みを整えればよいのかを解説します。本記事では、森生明氏の著書『会社の値段［新
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