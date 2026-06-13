歌手の和田アキ子（76）が13日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。肺炎のため76歳で死去した元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんを追悼した。番組後半、リスナーから訃報に触れるメッセージが寄せられると、和田は「実はガッツのところは、昨日ちょっとお線香あげに行った」と報告。「ガッツも、ライト級で日本人で初